В Дагестане полицейский убил из табельного отца и сестру бывшей жены, а затем покончил с собой
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Полицейский-криминалист из города Буйнакска Республики Дагестан застрелил из табельного оружия отца и сестру своей бывшей жены в квартире жилого дома. Фото с места кровавой расправы оказались в распоряжении Лайфа.
Трагедия произошла 14 сентября около десяти утра. В МВД по региону уточнили, что стрелок — сотрудник экспертно-криминалистического центра. По версии следствия, он на фоне возникшего конфликта открыл стрельбу по пожилому мужчине и женщине 1987 г.р. Они скончались на месте, после чего злоумышленник покончил с собой. Полиция занимается установкой обстоятельств произошедшего, материалы по уголовному делу также были переданы в СУ СК РФ по Республике Дагестан.
Ранее Лайф опубликовал первое видео с места убийства прораба на стройке в Сочи, которого расстрелял рабочий. Мужчина скончался на месте. Подозреваемый же скрылся с места преступления, но был пойман.