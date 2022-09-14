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14 сентября, 17:09

В Дагестане полицейский убил из табельного отца и сестру бывшей жены, а затем покончил с собой

<p>Обложка © LIFE</p>

Обложка © LIFE

Полицейский-криминалист из города Буйнакска Республики Дагестан застрелил из табельного оружия отца и сестру своей бывшей жены в квартире жилого дома. Фото с места кровавой расправы оказались в распоряжении Лайфа.

  • Кадры с места ЧП. Фото © LIFE
    Кадры с места ЧП. Фото © LIFE
  • Квартира, в которой произошло убийство. Фото © LIFE
    Квартира, в которой произошло убийство. Фото © LIFE
  • Кадры с места ЧП. Фото © LIFE
    Кадры с места ЧП. Фото © LIFE

Кадры с места ЧП. Фото © LIFE

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Трагедия произошла 14 сентября около десяти утра. В МВД по региону уточнили, что стрелок — сотрудник экспертно-криминалистического центра. По версии следствия, он на фоне возникшего конфликта открыл стрельбу по пожилому мужчине и женщине 1987 г.р. Они скончались на месте, после чего злоумышленник покончил с собой. Полиция занимается установкой обстоятельств произошедшего, материалы по уголовному делу также были переданы в СУ СК РФ по Республике Дагестан.

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Ранее Лайф опубликовал первое видео с места убийства прораба на стройке в Сочи, которого расстрелял рабочий. Мужчина скончался на месте. Подозреваемый же скрылся с места преступления, но был пойман.

Ирина Фальке

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