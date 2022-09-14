В Дагестане полицейский убил из табельного отца и сестру бывшей жены, а затем покончил с собой

Полицейский-криминалист из города Буйнакска Республики Дагестан застрелил из табельного оружия отца и сестру своей бывшей жены в квартире жилого дома. Фото с места кровавой расправы оказались в распоряжении Лайфа.

Трагедия произошла 14 сентября около десяти утра. В МВД по региону уточнили, что стрелок — сотрудник экспертно-криминалистического центра. По версии следствия, он на фоне возникшего конфликта открыл стрельбу по пожилому мужчине и женщине 1987 г.р. Они скончались на месте, после чего злоумышленник покончил с собой. Полиция занимается установкой обстоятельств произошедшего, материалы по уголовному делу также были переданы в СУ СК РФ по Республике Дагестан.