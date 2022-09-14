На Запорожской АЭС выявили диверсанта

Среди сотрудников Запорожской АЭС оказался диверсант, который корректировал огонь в интересах украинской армии. Об этом вечером в среду сообщил ТАСС со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова. Злоумышленника задержали.