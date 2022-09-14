На Запорожской АЭС выявили диверсанта
В Энергодаре вычислили корректировщика ВСУ из числа сотрудников Запорожской АЭС
Среди сотрудников Запорожской АЭС оказался диверсант, который корректировал огонь в интересах украинской армии. Об этом вечером в среду сообщил ТАСС со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова. Злоумышленника задержали.
"По имеющейся информации, давал информацию за деньги, но затем раскаялся, сказал, что больше такого не повторится", — рассказал Рогов.
Ранее в ДНР ликвидировали диверсантов, планировавших теракты на критически важных объектах. Попытку забросить диверсантов в Красный Лиман ВСУ тоже провалили.
ТАСС / Сергей Мальгавко