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14 сентября, 16:59

На Запорожской АЭС выявили диверсанта

В Энергодаре вычислили корректировщика ВСУ из числа сотрудников Запорожской АЭС

Среди сотрудников Запорожской АЭС оказался диверсант, который корректировал огонь в интересах украинской армии. Об этом вечером в среду сообщил ТАСС со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова. Злоумышленника задержали.

"По имеющейся информации, давал информацию за деньги, но затем раскаялся, сказал, что больше такого не повторится", — рассказал Рогов.

МО РФ показало видео вычисления диверсантов и наводчиков ВСУ на Харьковском направлении

МО РФ показало видео вычисления диверсантов и наводчиков ВСУ на Харьковском направлении

Ранее в ДНР ликвидировали диверсантов, планировавших теракты на критически важных объектах. Попытку забросить диверсантов в Красный Лиман ВСУ тоже провалили.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина

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