Убитый в Москве мужчина погиб от мачете бомжа, у которого увёл любовницу
В Москве бездомный "Отелло" зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной
Убитый на улице Люблинской в Москве мужчина погиб от мачете бомжа, у которого увёл любовницу. Женщина успела выйти замуж, но бездомный "Отелло", оказывается, её не забыл и учинил расправу над её супругом. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ СК РФ по столице.
"В кратчайшие сроки совместно с сотрудниками уголовного розыска задержан 44-летний знакомый потерпевшего, у него изъято орудие преступления. Установлено, что мужчина ведёт асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляет спиртными напитками", — пояснили в ведомстве.
Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения. На допросе он уже сознался в расправе.
Как ранее сообщал Лайф, тело убитого обнаружили у одного из домов по улице Люблинской на юго-востоке столицы сегодня утром с множественными ножевыми ранениями. В прокуратуре рассказали, что подозреваемый в расправе уже установлен, но раскрывать детали не стали.
Shutterstock