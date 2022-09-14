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14 сентября, 12:46

Убитый в Москве мужчина погиб от мачете бомжа, у которого увёл любовницу

В Москве бездомный "Отелло" зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной

Убитый на улице Люблинской в Москве мужчина погиб от мачете бомжа, у которого увёл любовницу. Женщина успела выйти замуж, но бездомный "Отелло", оказывается, её не забыл и учинил расправу над её супругом. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ СК РФ по столице.

"В кратчайшие сроки совместно с сотрудниками уголовного розыска задержан 44-летний знакомый потерпевшего, у него изъято орудие преступления. Установлено, что мужчина ведёт асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляет спиртными напитками", — пояснили в ведомстве.

Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения. На допросе он уже сознался в расправе.

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Как ранее сообщал Лайф, тело убитого обнаружили у одного из домов по улице Люблинской на юго-востоке столицы сегодня утром с множественными ножевыми ранениями. В прокуратуре рассказали, что подозреваемый в расправе уже установлен, но раскрывать детали не стали.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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