Убитый в Москве мужчина погиб от мачете бомжа, у которого увёл любовницу

Убитый на улице Люблинской в Москве мужчина погиб от мачете бомжа, у которого увёл любовницу. Женщина успела выйти замуж, но бездомный "Отелло", оказывается, её не забыл и учинил расправу над её супругом. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ СК РФ по столице.

"В кратчайшие сроки совместно с сотрудниками уголовного розыска задержан 44-летний знакомый потерпевшего, у него изъято орудие преступления. Установлено, что мужчина ведёт асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляет спиртными напитками", — пояснили в ведомстве.

Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения. На допросе он уже сознался в расправе.