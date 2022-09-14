Путин посмертно наградил погибших при теракте в Кабуле российских дипломатов
Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух сотрудников Посольства РФ, которые погибли в результате теракта в Кабуле 5 сентября. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича — специалиста – эксперта Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно) ... Шаха Михаила — второго секретаря Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно)", — сказано в документе, подписанном Путиным.
Как сообщал Лайф, 5 сентября взрыв прогремел в Кабуле у российского посольства на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые прибыли на место ЧП. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибли два сотрудника российской дипмиссии. По данным телеканала "Аль-Джазира", не менее восьми человек стали жертвами теракта. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ*.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
ТАСС / Шарифулин Валерий