Депутаты пришли в парламент для импичмента Пашиняну

В Ереване депутаты, представляющие оппозиционные партии, направились в здание парламента Армении. Они намерены запустить процесс импичмента премьеру Николу Пашиняну. Депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян сообщил, что протестующие направляются в здание через служебный вход.

Со своей стороны глава фракции "Армения", экс-министр обороны Сейран Оганян заявил, что под документом об импичменте Пашиняну уже поставлены подписи 35 депутатов оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею". Для отстранения премьера от власти нужны 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор", сказал Оганян.

Как сообщает РИА "Новости", протестующие дали депутатам от "Гражданского договора" час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента Пашиняну.

"Мы требуем от депутатов "Гражданского договора" в течение часа прийти в парламент, в противном случае мы сами отправимся за ними", — призвал один из организаторов акции.