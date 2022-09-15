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14 сентября, 21:51

Депутаты пришли в парламент для импичмента Пашиняну

Оппозиционные депутаты направились в парламент Армении для запуска импичмента Пашиняну

В Ереване депутаты, представляющие оппозиционные партии, направились в здание парламента Армении. Они намерены запустить процесс импичмента премьеру Николу Пашиняну. Депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян сообщил, что протестующие направляются в здание через служебный вход.

Со своей стороны глава фракции "Армения", экс-министр обороны Сейран Оганян заявил, что под документом об импичменте Пашиняну уже поставлены подписи 35 депутатов оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею". Для отстранения премьера от власти нужны 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор", сказал Оганян.

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Как сообщает РИА "Новости", протестующие дали депутатам от "Гражданского договора" час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента Пашиняну.

"Мы требуем от депутатов "Гражданского договора" в течение часа прийти в парламент, в противном случае мы сами отправимся за ними", призвал один из организаторов акции.

Напомним: масштабная акция протеста началась накануне перед зданиями парламента и правительства Армении в Ереване. Поводом стали заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна на правительственном часе о вероятности подписания мирного договора с Баку.

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ТАСС / Александр Патрин

Дмитрий Алексиевич

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