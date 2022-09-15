Россия настаивает на личном присутствии Зеленского на Генассамблее ООН

Российская сторона не поддержит инициативу Киева дать президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к Генассамблее ООН на неделе высокого уровня посредством записанного заранее видеообращения. Как заявил российский постпред при организации Василий Небензя, виртуальное выступление станет нарушением правил.

Общие прения недели высокого уровня пройдут 20–26 сентября. Ранее появилась информация, что Украина может попросить, чтобы на неделе высокого уровня сессии ГА ООН разрешили показать видеообращение Зеленского, тогда как в этом году мероприятие предполагает только очное участие.

"Это очередное нарушение правил. Он прекрасно путешествует в стране, посещал свои регионы, а сюда приехать не может. Не можешь приехать, значит, пошли своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение. Конечно, мы не поддерживаем это решение", — сказал журналистам Небензя.