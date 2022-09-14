Рост в девять раз: Энергокризис аукнулся британскому пабу миллионными счетами за коммуналку
Паб в Великобритании ждёт рост счетов за ЖКУ до шести миллионов рублей
Владелец паба George Inn в британском Плимуте пожаловался, что его коммунальные счета из-за энергетического кризиса вырастут в девять раз.
Как сообщил бизнесмен изданию Daily Mail, платёжка за газ для его паба из-за высоких цен на топливо возрастёт с десяти тысяч фунтов стерлингов до 55 тысяч. Итогом станет взлёт общих трат за ЖКУ до "ошеломительных" 90 тысяч (шесть миллионов 200 тысяч рублей) в год.
Владелец заведения сетует, что ему время от времени приходится закрываться для экономии электричества, так как поток посетителей в последнее время не превышает 70% от допандемийного уровня.
Ранее новый премьер-министр страны Лиз Трасс пообещала британцам, что в стране заморозят счета за газ и электричество на два года с 1 октября, определив среднегодовую сумму платежей не более чем в 2500 фунтов стерлингов с одного домохозяйства.
ТАСС / EPA / ANDY RAIN