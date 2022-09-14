Госдеп назвал разъединение экономик РФ и Центральной Азии целью Вашингтона

Разделение экономик стран Центральной Азии с Москвой является целью американской политики в регионе, об этом заявила заместитель помощника главы Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур.

Власти США, по её словам, занимаются укреплением взаимосвязанности экономик стран Центральной Азии. Американская администрация стремится стимулировать рост экономики и добивается совместных действий в области борьбы с изменением климата, добавила Каур, выступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Говоря о задачах Вашингтона, чиновница заметила, что все эти приоритеты считаются критически важными для того, чтобы "в конечном счёте разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой". Это, по словам Каур, должно стать целью Вашингтона.