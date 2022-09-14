Путин наградил Косачёва орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачёва орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации.

"За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Косачёва Константина", — указано в документе.