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14 сентября, 19:59

Путин наградил Косачёва орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачёва орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации.

"За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Косачёва Константина", — указано в документе.

Путин с Гутерришем осудили жестокое и подлое убийство Дарьи Дугиной

Путин с Гутерришем осудили жестокое и подлое убийство Дарьи Дугиной

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденами Мужества посмертно двух сотрудников Посольства РФ, которые погибли в результате теракта в Кабуле 5 сентября.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын

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