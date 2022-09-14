Многим российским делегатам Генассамблеи ООН не выдали визы
Постпред РФ Небензя: Большая часть членов делегации РФ не получила визы для участия в ГА ООН
Большая часть представителей российской делегации так пока и не получила от США визы для поездки на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Части делегации, которая летит с министром [иностранных дел РФ Сергеем Лавровым], визы выдали, а большей части визы не выдали. Мы ждём, сегодня среда. Ждём скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи", — сказал Небензя.
Отвечая журналистам на вопрос, может ли это стать причиной отсутствия делегации России на ГА, постпред заметил, что не стоит "спекулировать на эту тему" и лучше дождаться результатов, а потом обсуждать ситуацию.
13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и часть членов делегации получили американские визы для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.
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