Многим российским делегатам Генассамблеи ООН не выдали визы

Большая часть представителей российской делегации так пока и не получила от США визы для поездки на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Части делегации, которая летит с министром [иностранных дел РФ Сергеем Лавровым], визы выдали, а большей части визы не выдали. Мы ждём, сегодня среда. Ждём скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи", — сказал Небензя.

Отвечая журналистам на вопрос, может ли это стать причиной отсутствия делегации России на ГА, постпред заметил, что не стоит "спекулировать на эту тему" и лучше дождаться результатов, а потом обсуждать ситуацию.