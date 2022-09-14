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Регион
Опубликовано 14 сентября 2022, 19:05
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Шольц заявил о важности сохранения диалога с Путиным

Шольц: Путин не изменил своей позиции по Украине, но вести диалог необходимо

Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции в отношении конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам на пресс-конференции 14 сентября. Но, по мнению главы немецкого кабмина, несмотря на это, "говорить друг с другом важно".

Шольц подчеркнул, что по итогам переговоров с Путиным он не может сказать, что Москва хоть немного сменила риторику или что российская сторона считает начало спецоперации "ошибкой".

"Но тем не менее важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал", — констатировал Шольц.

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Переговоры глав Германии и России состоялись 13 сентября. В ходе полуторачасовой телефонной беседы Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине, тему Запорожской АЭС, а также поставки Россией зерна на внешние рынки.

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Ирина Фальке
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