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14 сентября, 19:03

"Кто она, чёрт возьми, такая?": Французы пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России

Читатели Le Figaro пришли в ярость из-за отказа главы ЕК фон дер Ляйен "мириться" с Россией

<p>Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias</p>

Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias

Читатели французской газеты Le Figaro жёстко отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что сейчас не время "мириться" с Россией. Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять санкции против РФ, так как сейчас, по её словам, ещё не пришло время налаживать отношения с Москвой. Также фон дер Ляйен сообщила, что поедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить помощь Незалежной от Европы.

Пользователей возмутило то, что глава Еврокомиссии не является выборным чиновником и не имеет полномочий принимать какие-либо решения по рестрикциям.

"Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов?" — задался вопросом один из пользователей.

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Также он назвал слова главы ЕК "чушью" и сравнил чиновницу с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, заявившей, что наступило время "куража и силы духа", а не осторожности. Кроме того, комментатор поинтересовался, почему Трасс и фон дер Ляйен не спросили у европейцев, готовы ли они платить за Украину.

"Кстати, это мы участвовали в уничтожении всех этих ценностей, когда отправили оружие на миллиарды долларов и инструкторов на Украину", — добавил он.

"Кто она, чёрт возьми, такая? Мы отдаём себе отчёт, кому отдали неограниченную власть? Кто ей дал право решать, когда воевать, а когда мириться?" — возмутился ещё один читатель.

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Некоторые комментаторы заметили, что фон дер Ляйен "выходит далеко за рамки того, за что ей платят".

"Как можно было такую ​​женщину назначить председателем Комиссии?" — спросил другой пользователь.

Ещё один читатель французского издания назвал фон дер Ляйен "голосом Германии". А следующий комментатор заявил, что чиновница является высокопоставленным немецким госслужащим, и призвал снять её с должности руководителя ЕК.

"Я считаю, что для государственного служащего без выборных мандатов она слишком много говорит", — поведал юзер, назвав позором то, что фон дер Ляйен принимает какие-либо решения от лица Евросоюза.

"Мне нравится эта дама, она собирается разрушить ЕС — бесполезную штуку вроде НАТО!" — с иронией заявил один из пользователей.

Напомним, выступая 14 сентября с ежегодным отчётом в Страсбурге, глава Еврокомиссии пообещала "разорвать" российскую экономику с помощью санкций. Фон дер Ляйен подчеркнула, что "сейчас время для решимости, а не для умиротворения".

Иван Косицын

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