Если США начнут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, они втянут себя в военный конфликт с Россией: эти ракеты смогут попасть в крупные российские города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ. Такое предупреждение сделал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией", — сказал Антонов в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что Вооружённые силы Украины перманентно нарушают нормы гуманитарного права, что отражается даже на тех территориях, которые Киев считает своей частью. Антонов напомнил об обстрелах населённых пунктов Донбасса, в которых гибнут мирные невинные люди.