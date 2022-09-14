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14 сентября, 19:11

Вашингтону разъяснили последствия поставок Киеву ракет ATACMS

Посол РФ в Вашингтоне Антонов предупредил, чем грозит поставка Украине ракет ATACMS

Если США начнут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, они втянут себя в военный конфликт с Россией: эти ракеты смогут попасть в крупные российские города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ. Такое предупреждение сделал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией", сказал Антонов в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что Вооружённые силы Украины перманентно нарушают нормы гуманитарного права, что отражается даже на тех территориях, которые Киев считает своей частью. Антонов напомнил об обстрелах населённых пунктов Донбасса, в которых гибнут мирные невинные люди.

Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Ранее стало известно, что Украина в рамках военной помощи Запада намерена попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". Соответствующий перечень позиций уже представлен американским конгрессменам.

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ТАСС

Анатолий Симоненко

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