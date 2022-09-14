Путин наградил многодетные российские семьи

Многодетные семьи из семи российских регионов награждены орденом и медалями ордена "Родительская слава". Согласно указу президента Владимира Путина, награды вручены им за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Орден "Родительская слава" был учреждён 13 мая 2008 года, им награждаются родители или усыновители, воспитывающие или воспитавшие семерых и более детей. Согласно президентскому указу на портале официальной правовой информации, этой награды удостоены семья Игнатьевых из Якутии, а также Максим Лопатин и Снежана Рожкова из Кировской области.

Медалью ордена награждены семьи из Курской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чувашии и Красноярского края.