Путин наградил многодетные российские семьи
Многодетные семьи получили от Путина орден и медали ордена "Родительская слава"
Многодетные семьи из семи российских регионов награждены орденом и медалями ордена "Родительская слава". Согласно указу президента Владимира Путина, награды вручены им за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Орден "Родительская слава" был учреждён 13 мая 2008 года, им награждаются родители или усыновители, воспитывающие или воспитавшие семерых и более детей. Согласно президентскому указу на портале официальной правовой информации, этой награды удостоены семья Игнатьевых из Якутии, а также Максим Лопатин и Снежана Рожкова из Кировской области.
Медалью ордена награждены семьи из Курской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чувашии и Красноярского края.
Ранее Владимир Путин предложил увеличить единовременную выплату за вручение ордена "Родительская слава" до 500 тысяч рублей. Сейчас сумма выплаты составляет 100 тысяч рублей.
Валерий Шарифулин/ТАСС