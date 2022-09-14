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14 сентября, 19:27

Путин наградил многодетные российские семьи

Многодетные семьи получили от Путина орден и медали ордена "Родительская слава"

Многодетные семьи из семи российских регионов награждены орденом и медалями ордена "Родительская слава". Согласно указу президента Владимира Путина, награды вручены им за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Орден "Родительская слава" был учреждён 13 мая 2008 года, им награждаются родители или усыновители, воспитывающие или воспитавшие семерых и более детей. Согласно президентскому указу на портале официальной правовой информации, этой награды удостоены семья Игнатьевых из Якутии, а также Максим Лопатин и Снежана Рожкова из Кировской области.

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Медалью ордена награждены семьи из Курской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чувашии и Красноярского края.

Ранее Владимир Путин предложил увеличить единовременную выплату за вручение ордена "Родительская слава" до 500 тысяч рублей. Сейчас сумма выплаты составляет 100 тысяч рублей.

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Валерий Шарифулин/ТАСС

Дмитрий Алексиевич

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