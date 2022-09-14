Польский парламент решил потребовать от немцев репараций

Нижняя палата парламента Польши (сейм) абсолютным большинством голосов приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причинённый стране в годы Второй мировой войны.

За принятие резолюции, по данным РИА " Новости", проголосовали 418 депутатов, против высказались четверо парламентариев, ещё 15 воздержались. В документе, который подготовили депутаты правящей в Польше партии "Право и справедливость", говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством".

"Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причинённый польским гражданам", — отмечается в тексте резолюции.

Также утверждается, что "польское государство никогда не отказывалось от претензий к немецкому государству". Согласно резолюции, утверждение о том, что эти претензии были отозваны или перестали быть актуальными за давностью лет, не имеет никаких оснований, ни моральных, ни юридических.

Свои проекты резолюций по поводу репараций внесли и другие фракции сейма, что в итоге вылилось в поправку к резолюции "Права и справедливости", которая гласит, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации". В документе говорится, что эти потери требуют подсчёта и необходимой оценки, которая "станет основой для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации".