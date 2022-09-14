Финляндия арестовала имущество россиян почти на 200 миллионов евро

Власти Финляндии конфисковали у россиян, которые находятся в санкционных списках Евросоюза и других западных стран, активы на сумму около 189 миллионов евро. Об этом сообщает телеканал MTV3.

"Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро", — указал канал со ссылкой на Бюро по взысканию долгов.

Диапазон конфискованных активов невероятно широк: от акций и банковских вкладов до промышленного сырья, транспортных средств, железнодорожных вагонов и объектов недвижимости.