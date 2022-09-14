Финляндия арестовала имущество россиян почти на 200 миллионов евро
MTV3: В Финляндии конфисковали активы россиян из санкционных списков на 189 млн евро
Власти Финляндии конфисковали у россиян, которые находятся в санкционных списках Евросоюза и других западных стран, активы на сумму около 189 миллионов евро. Об этом сообщает телеканал MTV3.
"Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро", — указал канал со ссылкой на Бюро по взысканию долгов.
Диапазон конфискованных активов невероятно широк: от акций и банковских вкладов до промышленного сырья, транспортных средств, железнодорожных вагонов и объектов недвижимости.
Лайф напоминает: в начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране конфискованы российские активы на общую сумму 765 миллионов долларов. По его словам, планируется принудительно изъять ещё более 900 активов.
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