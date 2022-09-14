В Европе испугались социальных волнений из-за суровой зимы

Общественные волнения могут произойти в Европе в условиях суровой зимы на фоне негативного воздействия украинского кризиса на экономику стран Старого Света. Так считает директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Европа, конечно, в большей степени ощущает экономические последствия конфликта на Украине. В некоторых странах, определённо, существуют опасения рецессии, и даже если это не рецессия, то этой зимой оно будет ощущаться как рецессия. Если мать-природа решит не сотрудничать, а зима на самом деле будет суровой, это может привести к некоторым социальным волнениям", — сказала представитель МВФ.

Георгиева признала, что мировое сообщество недооценило инфляцию, с которой столкнулась глобальная экономика. Она назвала инфляцию "упрямой" и заявила о важности того, чтобы центробанки разных стран были столь же упрямыми в борьбе с ней.

"В октябре прошлого года многие из нас были оптимистичны: рост был устойчивым, вакцины вселяли уверенность в том, что пандемия закончилась. На фоне этого мы думали, что инфляция, которую мы переживаем, пройдёт. Оказалось, ошибались... Инфляция упряма. Это говорит о необходимости того, чтобы центральные банки были столь же упрямы в борьбе с ней", — подчеркнула глава МВФ.