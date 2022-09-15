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14 сентября, 21:24

В Школе Табакова прошла премьера спектакля театра из Донецка о событиях в Донбассе

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр им. М.М. Бровуна привёз в Москву премьерный спектакль. Он называется "Я Zнаю праVду!", артисты показали его на сцене Московской театральной школы Олега Табакова. Постановка создана по свидетельствам жителей Донбасса о происходящих там событиях, сообщает ТАСС.

"Спектакль не сможет остановить пулю, но спектакль может остановить стреляющего. Это разговор из первых уст людей, которые прошли и проходят эту немыслимую ситуацию, когда они в одночасье попали под обстрелы, под ненависть, под неприятие, под злость, под нацизм", — сказал перед показом художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

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В свою очередь, худрук донецкого театра Наталья Волкова поблагодарила Машкова за возможность приехать и показать спектакль. Она подчеркнула, что спектакль, с которым труппа приехала в российскую столицу, является по сути документальным.

"Он абсолютно нехарактерен для нашего театра, поскольку театр музыкально-драматический. Но это крик души. С 2014 года все жители Донбасса оказались в ужасной ситуации, когда земля уходит из-под ног, когда ты не понимаешь, что происходит вокруг, и когда начинаешь постепенно осознавать ужас всего происходящего: страшное предательство, смерть, кровь", — сказала Волкова.

Спектакль "Я Zнаю праVду!" — это документальная драма по материалам книги "Война в Донбассе: народная летопись". Восемь актёров на сцене рассказывают истории участников событий. Действие разворачивается в подвале, где люди скрываются от обстрелов ВСУ и делятся друг с другом своими историями, трагедиями, потерями и надеждами на мирную жизнь.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Косицын

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