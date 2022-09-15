Легендарную "Катюшу" в Риге запретили петь в общественных местах

Руководитель отдела общественных связей полиции Риги Том Садовскис заявил, что в столице Латвии запрещено публично использовать символы тоталитарных режимов. Таким образом он ответил на запрос группы русскоязычных пенсионеров прибалтийской республики. В частности, под запрет попала легендарная "Катюша".

"Закон предусматривает запрет на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах. В частности, под запрет подпадает, например, гимн СССР или другие песни, прославляющие тоталитарный режим, — такие, например, как "Катюша" и так далее", — сказал Садовскис, передаёт портал bb.lv.

Представитель полиции пригрозил, что нарушение закона грозит административным наказанием в виде предупреждения или штрафа от 350 до 2900 евро (примерно от 21 до 173 тысяч рублей).