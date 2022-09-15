Кремль видит усложнение процесса выдачи "шенгена" россиянам, но откажется от слепого ответа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс получения европейских виз россиянами серьёзно усложнился из-за того, что Брюсселю "не сидится на месте" и он продолжает свою деструктивную антироссийскую линию. Тем не менее Москва не собирается отвечать на эти меры зеркально.

"Есть серьёзные усложнения в процессе получения виз, связанные с выходом европейцев из соответствующего соглашения. На месте им спокойно не сидится, они продолжают деструктивную антироссийскую линию, но вы знаете, [мы] говорили о том, что в данном случае нет никакой необходимости слепо действовать зеркально. Действовать надо так, как лучше для наших собственных интересов", — сказал он в кулуарах саммита ШОС в Самарканде.