FT: Запад хочет надавить на турецкие банки, работающие с платёжной системой "Мир"

Запад усиливает давление на президента Турции Реджепа Эрдогана перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Financial Times. Поводом для беспокойств стала позиция Анкары по российской платёжной системе "Мир", вопрос интеграции которой, по словам турецкого лидера, "серьёзно продвинулся".

"Брюссель готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам", — говорится в материале.

Из-за этого США и Евросоюз готовят меры, которые устранят "лазейки", позволяющие Турции и другим странам признавать российские карты.