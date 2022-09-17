Politico: Франция может тайно вести спецподготовку солдат ВСУ

Франция, в отличие от Великобритании, отказалась от массовой подготовки украинских военных, однако она может вести их скрытное "специализированное обучение". Об этом пишет газета Politico со ссылкой на помощника французского министра вооружённых сил.

"Великобритания решила заниматься базовой подготовкой солдат. Мы проводим более специализированное обучение. Мы не намерены раскрывать информацию о всех своих действиях", — приводит издание его слова.

Собеседник газеты добавил, что, по официальным данным ведомства, Франция подготовила лишь 40 украинских военных для использования ими поставленных Киеву самоходных артиллерийских установок "Цезарь".