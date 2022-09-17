Квартиру можно "заблокировать" для мошенников: Вот совет юриста

Снимаемую квартиру мошенники могут продать так, что хозяин даже не узнает. Избежать этого можно, если в договоре аренды будет специальный пункт: "Ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца". Об этом рассказал юрист Павел Уткин.

"При сдаче квартиры в аренду его определённо стоит активировать, и внести этот пункт можно в ближайшем МФЦ", — рассказал Уткин "Прайму".

Он также подсказал, что хозяин может наложить на квартиру обременение — нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников и в залог формально оставить квартиру. Для подстраховки нужно взять с родственника расписку без даты о том, что сумму, указанную в договоре, он получил в полном объёме. Это полностью заблокирует продажу жилья. Уткин посоветовал ещё сделать опись имущества при сдаче квартиры в аренду.