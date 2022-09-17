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17 сентября, 07:02

Правительство ФРГ заявило о неизменной позиции по эксплуатации "Северного потока – 2"

Позиция ФРГ по газопроводу "Северный поток – 2", сертификация которого была остановлена в феврале этого года, остаётся неизменной. Об этом сообщили в Федеральном правительстве Германии.

"Наша позиция неизменна", — приводит ТАСС сообщение представителя кабмина.

Посол России рассказал, чего не хватает для запуска "Северного потока – 2"

Посол России рассказал, чего не хватает для запуска "Северного потока – 2"

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока – 2", если ей "приспичило". Президент на пресс-конференции по итогам саммита ШОС добавил, что и "Газпром", и Российская Федерация всегда выполняли и будут выполнять свои контрактные обязательства.

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Светлана Оперук

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