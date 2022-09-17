Правительство ФРГ заявило о неизменной позиции по эксплуатации "Северного потока – 2"

Позиция ФРГ по газопроводу "Северный поток – 2", сертификация которого была остановлена в феврале этого года, остаётся неизменной. Об этом сообщили в Федеральном правительстве Германии.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока – 2", если ей "приспичило". Президент на пресс-конференции по итогам саммита ШОС добавил, что и "Газпром", и Российская Федерация всегда выполняли и будут выполнять свои контрактные обязательства.