Диетолог развеяла миф о пользе салатов

Для здоровья лучше всего употреблять овощи и фрукты целиком, а не готовить из них салаты. По словам врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, таким образом чувство насыщения приходит быстрее.

"Полезнее для жевательного аппарата, для сжигания калорий, притока крови, для чувства насыщения, если вы будете самостоятельно откусывать и пережёвывать цельные овощи или фрукты, не готовя салат", — сказала она в беседе с URA.ru.

По словам специалиста, если при приготовлении салата овощи контактируют с железными элементами, а именно тёркой или кухонным комбайном, то быстрее идут процессы окисления. Хотя, подчеркнула Русакова, если блюдо будет съедено сразу, ничего плохого не случится, но при долгом его хранении часть витаминов будет потеряна.