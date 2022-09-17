Киргизия заявила об ещё одном обстрелянном Таджикистаном приграничном селе
Погранслужба Киргизии сообщила о миномётном обстреле села Достук со стороны Таджикистана
Таджикистан открыл миномётный огонь по киргизскому селу Достук в Баткенском районе. Об этом заявила Государственная пограничная служба Киргизии.
"По состоянию на 11:15 (08:15 мск) миномётному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района", — сказано в записи ведомства.
Удары производились из трёх миномётных расчетов, уточнила киргизская сторона.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба.
Сайт Погранслужбы Киргизии