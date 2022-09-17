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17 сентября, 05:39

Киргизия заявила об ещё одном обстрелянном Таджикистаном приграничном селе

Погранслужба Киргизии сообщила о миномётном обстреле села Достук со стороны Таджикистана

Таджикистан открыл миномётный огонь по киргизскому селу Достук в Баткенском районе. Об этом заявила Государственная пограничная служба Киргизии.

"По состоянию на 11:15 (08:15 мск) миномётному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района", — сказано в записи ведомства.

Удары производились из трёх миномётных расчетов, уточнила киргизская сторона.

Киргизия обвинила Таджикистан в новом обстреле приграничного села

Киргизия обвинила Таджикистан в новом обстреле приграничного села

Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба.

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Сайт Погранслужбы Киргизии

Артур Лапсаков

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