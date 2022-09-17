Лоза предсказал иноагенту Галкину страшное наказание
Лоза назвал забвение самым страшным наказанием для признанного иноагентом Галкина
Самым страшным для телеведущего и юмориста Максима Галкина*, признанного иностранным агентом, станет забвение в России. Такое мнение высказал певец Юрий Лоза.
"Если мы не будем это популяризировать, то он будет крякать сам себе. Если пресса не будет повторять за ним его слова. Самое страшное для артиста — это забвение", — приводит его слова Пятый канал.
Лоза заметил, что сейчас Галкин живёт в другой стране и "где-то там крякает из-за угла". Как считает артист, нашу страну подобный юмор не должен интересовать.
Напомним: 16 сентября Минюст РФ включил телеведущего и комика Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Согласно информации ведомства, юморист занимается политической деятельностью и получает доходы с Украины.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
Wikipedia/Okras