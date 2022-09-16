Телеведущего и комика Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные соответствующего перечня Минюста РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые артисты запятнали себя непристойными заявлениями. Он подчеркнул, что ни одного такого заявления от Аллы Пугачёвой не слышал, а вот от её супруга Максима Галкина они поступали.