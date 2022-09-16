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16 сентября, 18:09

Максима Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов

Телеведущего и комика Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные соответствующего перечня Минюста РФ.

Согласно информации ведомства, источником дохода юмориста числится Украина.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые артисты запятнали себя непристойными заявлениями. Он подчеркнул, что ни одного такого заявления от Аллы Пугачёвой не слышал, а вот от её супруга Максима Галкина они поступали.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Варвара Романова

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