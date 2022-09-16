Обвиняемого в убийстве жены пенсионера МВД из Москвы арестовали на два месяца

Пенсионера МВД Юрия Новикова, подозреваемого в убийстве жены на прогулке с собакой, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Троицкий районный суд Москвы, сообщает телеграм-канал SHOT.

Обвиняемый в организации убийства жены Юрий Новиков прячется от журналистов в зале суда. Видео © Telegram / SHOT

Во время заседания 52-летний Юрий Новиков стыдливо прикрывался листком в зале суда и не отвечал на вопросы журналистов. К слову, сообщник — 39-летний Александр Кадомский, которому пообещали миллион рублей — также арестован Троицким судом на два месяца. Он, как и Новиков, тщательно прятал лицо под капюшоном. Исполнителя преступления и оружие, из которого была убита женщина, пока не нашли.