Обвиняемого в убийстве жены пенсионера МВД из Москвы арестовали на два месяца
Мужа застреленной в Новой Москве собачницы арестовали на два месяца
Пенсионера МВД Юрия Новикова, подозреваемого в убийстве жены на прогулке с собакой, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Троицкий районный суд Москвы, сообщает телеграм-канал SHOT.
Обвиняемый в организации убийства жены Юрий Новиков прячется от журналистов в зале суда. Видео © Telegram / SHOT
Во время заседания 52-летний Юрий Новиков стыдливо прикрывался листком в зале суда и не отвечал на вопросы журналистов. К слову, сообщник — 39-летний Александр Кадомский, которому пообещали миллион рублей — также арестован Троицким судом на два месяца. Он, как и Новиков, тщательно прятал лицо под капюшоном. Исполнителя преступления и оружие, из которого была убита женщина, пока не нашли.
Напомним, пенсионер МВД представил убийство жены как нападение "таинственного и безумного стрелка". Следователи посчитали, что версия Новикова может оказаться лишь попыткой защитить себя от правосудия, мужчину задержали по подозрению в убийстве, но позже отпустили. Однако накануне мужчина сознался в убийстве возлюбленной и назвал мотивы.
Кадр из видео Telegram / SHOT