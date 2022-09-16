Аксёнов рассказал, кто проспонсирует отправку добровольцев из Крыма в зону СВО

Крупные банки Крыма проспонсируют закупку снаряжения для добровольцев, отправляющихся в зону спецоперации на Украине. Соответствующее заявление сделал глава региона Сергей Аксёнов.

"Банковские структуры подключились к формированию материальной базы для наших бойцов. Все подразделения будут обеспечены за счёт внебюджетных источников всем необходимым и, что важно, современным оборудованием", — написал глава полуострова в телеграм-канале.