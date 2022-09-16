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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 17:34
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Аксёнов рассказал, кто проспонсирует отправку добровольцев из Крыма в зону СВО

Аксёнов: Банки Крыма проспонсируют отправку добровольцев в зону СВО

Крупные банки Крыма проспонсируют закупку снаряжения для добровольцев, отправляющихся в зону спецоперации на Украине. Соответствующее заявление сделал глава региона Сергей Аксёнов.

"Банковские структуры подключились к формированию материальной базы для наших бойцов. Все подразделения будут обеспечены за счёт внебюджетных источников всем необходимым и, что важно, современным оборудованием", — написал глава полуострова в телеграм-канале.

Вместе с тем Аксёнов поблагодарил всех добровольцев за сильное решение встать на защиту Родины. Он также подчеркнул, что в Крыму будет усилена работа по привлечению желающих поучаствовать в спецоперации.

Аксёнов заявил о большом количестве добровольцев для участия в СВО
Аксёнов заявил о большом количестве добровольцев для участия в СВО

Между тем уже несколько российских регионов присоединились к инициативе лидера Чечни Рамзана Кадырова о массовой "самомобилизации". Так, первыми идею поддержали Аксёнов и губернатор Курской области Роман Старовойт. Сегодня к инициативе присоединился глава Магаданской области Сергей Носов.

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Telegram / Сергей Аксёнов

Наталья Исакова
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