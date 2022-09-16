Кадыров сообщил об отправке бойцов двух батальонов в Донбасс
Кадыров: Бойцы батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" присоединились к СВО
Бойцы батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" вместе с опытными командирами присоединились к числу союзных войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Бойцы батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" присоединились к СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"В их распоряжении современная техника и передовое вооружение. Само собой, главным оружием наших ребят всегда был и остаётся высокий боевой дух, который не сломить никакому врагу. А это значит, что мерзкая и подлая во всех своих проявлениях нацистская нечисть столкнётся с твёрдой волей воинов чеченских спецподразделений", — подчеркнул он.
Кадыров добавил, что бойцы готовы "катком проехаться по всем позициям врага", ликвидируя любую угрозу России и братскому народу.
"Я уверен, что каждый из них способен переломить ход боя на ответственном участке", — заключил Кадыров.
Напомним, Рамзан Кадыров предложил субъектам РФ не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. Его инициативу уже поддержали глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Курской области Роман Старовойт.
Telegram / Kadyrov_95