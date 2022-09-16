Бойцы батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" вместе с опытными командирами присоединились к числу союзных войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В их распоряжении современная техника и передовое вооружение. Само собой, главным оружием наших ребят всегда был и остаётся высокий боевой дух, который не сломить никакому врагу. А это значит, что мерзкая и подлая во всех своих проявлениях нацистская нечисть столкнётся с твёрдой волей воинов чеченских спецподразделений", — подчеркнул он.