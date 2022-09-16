Курский губернатор Старовойт поддержал призыв Кадырова провести "самомобилизацию" в РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова провести в российских субъектах "самомобилизацию". Об этом он заявил в телеграм-канале. По его словам, регион отправил более 800 добровольцев в участвующие в спецоперации на Украине подразделения.

"Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своём посту и помогать нашим войскам <...> Также ведётся набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий", — написал Старовойт.

По его словам, новобранцев обучат соответствующим навыкам и выдадут необходимое снаряжение. Так, от Курской области уже было отправлено более 800 добровольцев в военные подразделения, которые участвуют в спецоперации на Украине. Перед этим все бойцы проходят подготовку в специальных центрах. При этом их полностью обеспечивают экипировкой, формой, средствами защиты и связи, указал губернатор.