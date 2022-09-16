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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 06:46
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ВСУ угодили в тактическое окружение у границ Херсонской области

Стремоусов: ВСУ оказались в тактическом окружении у границ Херсонской области

Вооружённые силы Украины попали в тактическое окружение у границ Херсонской области. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведённые украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области", — сказал он.

По словам Стремоусова, сейчас украинские силы фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. Положение их бедственное, добавил он.

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Ранее в Херсонской области заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам главы администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Евгения Колесникова
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