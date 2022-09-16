ВСУ угодили в тактическое окружение у границ Херсонской области
Стремоусов: ВСУ оказались в тактическом окружении у границ Херсонской области
Вооружённые силы Украины попали в тактическое окружение у границ Херсонской области. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведённые украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области", — сказал он.
По словам Стремоусова, сейчас украинские силы фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. Положение их бедственное, добавил он.
Ранее в Херсонской области заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам главы администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine