В ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана
Генсек ОДКБ и секретари Совбезов Киргизии и Таджикистана высказались за прекращение огня
Огонь на киргизско-таджикской границе должен быть немедленно прекращён. За это высказались генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, а также секретари Совбезов Киргизии и Таджикистана Марат Иманкулов и Насрулло Махмудзода.
"В ходе переговоров стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путём", — сообщили в пресс-службе Объединённого штаба организации.
Однако интенсивные бои по всему периметру границы продолжаются, заявили в киргизском Государственном комитете национальной безопасности. По данным ведомства, таджикская сторона стягивает тяжёлую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела. Киргизская сторона считает это попыткой захвата своей территории.
Ранее, напомним, Пограничная служба Киргизии сообщила об обстреле своих пограничников военнослужащими Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе с Таджикистаном в Киргизии, где ведутся боестолкновения между военными двух стран, началась эвакуация мирных жителей.
Сайт Погранслужбы Киргизии