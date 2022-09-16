В ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана

Огонь на киргизско-таджикской границе должен быть немедленно прекращён. За это высказались генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, а также секретари Совбезов Киргизии и Таджикистана Марат Иманкулов и Насрулло Махмудзода.

"В ходе переговоров стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путём", — сообщили в пресс-службе Объединённого штаба организации.

Однако интенсивные бои по всему периметру границы продолжаются, заявили в киргизском Государственном комитете национальной безопасности. По данным ведомства, таджикская сторона стягивает тяжёлую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела. Киргизская сторона считает это попыткой захвата своей территории.