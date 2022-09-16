В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе с участием Путина

В Самарканде начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе. В нём принимает участие президент России Владимир Путин.

В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе. Видео © Telegram-канал Кремля

"Уважаемые главы государств, дорогие коллеги. Сердечно рад приветствовать вас в Самарканде — в древнем городе на перекрёстке Великого шёлкового пути", — сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Перед началом саммита главы государств приняли участие в церемонии фотографирования.