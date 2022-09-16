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16 сентября, 06:06

В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе с участием Путина

В Самарканде начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе. В нём принимает участие президент России Владимир Путин.

В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе. Видео © Telegram-канал Кремля

"Уважаемые главы государств, дорогие коллеги. Сердечно рад приветствовать вас в Самарканде — в древнем городе на перекрёстке Великого шёлкового пути", — сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Перед началом саммита главы государств приняли участие в церемонии фотографирования.

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Напомним, в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Президент РФ Владимир Путин уже провёл встречи с коллегами из Киргизии, Туркменистана, Ирана, Китая. Заседания и контакты продолжатся 16 сентября. Лидер России пообщается с главой Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу эффективности соглашения по вывозу украинского зерна.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram-канала Кремля

Артур Лапсаков

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