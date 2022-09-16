Власти Казахстана переименовали Нур-Султан обратно в Астану
Парламент Казахстана принял закон о 7-летнем президентском сроке и переименовании столицы
В Казахстане приняты поправки в конституцию, предусматривающие введение однократного семилетнего президентского срока, а также возвращение столице страны названия Астана. Соответствующее решение в двух чтениях приняли члены обеих палат парламента.
По словам председателя Мажилиса (нижней палаты) Ерлана Кошанова, закон принят парламентариями единогласно.
Ранее МИД Казахстана опроверг фейк о выходе республики из ОДКБ с 1 января 2023 года. В министерстве отметили, что членство в ОДКБ "полностью отвечает национальным интересам" Казахстана.
Wikipedia / Ninaras