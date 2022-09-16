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16 сентября, 05:11

Власти Казахстана переименовали Нур-Султан обратно в Астану

Парламент Казахстана принял закон о 7-летнем президентском сроке и переименовании столицы

В Казахстане приняты поправки в конституцию, предусматривающие введение однократного семилетнего президентского срока, а также возвращение столице страны названия Астана. Соответствующее решение в двух чтениях приняли члены обеих палат парламента.

По словам председателя Мажилиса (нижней палаты) Ерлана Кошанова, закон принят парламентариями единогласно.

Почему столицу Казахстана решили переименовать и ввести санкционный контроль США

Почему столицу Казахстана решили переименовать и ввести санкционный контроль США

Ранее МИД Казахстана опроверг фейк о выходе республики из ОДКБ с 1 января 2023 года. В министерстве отметили, что членство в ОДКБ "полностью отвечает национальным интересам" Казахстана.

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Wikipedia / Ninaras

Артур Лапсаков

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