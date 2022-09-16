Американцы испугались, Китай и Россия готовятся к войне вместе

Динамика взаимодействия армий России и Китая в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" представляет угрозу для США. Таким выводом делится обозреватель National Interest Крис Осборн.

В материале с говорящим названием "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" публицист отмечает, что лица, отвечающие за принятие решений в Пентагоне, сильно обеспокоятся перспективами эффективного обмена данными между различными родами войск объединённых сил двух стран.

"Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу. И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях", — делится Осборн мнением.