Американцы испугались, Китай и Россия готовятся к войне вместе
NI: Динамика военного взаимодействия России и Китая представляет угрозу для США
Динамика взаимодействия армий России и Китая в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" представляет угрозу для США. Таким выводом делится обозреватель National Interest Крис Осборн.
В материале с говорящим названием "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" публицист отмечает, что лица, отвечающие за принятие решений в Пентагоне, сильно обеспокоятся перспективами эффективного обмена данными между различными родами войск объединённых сил двух стран.
"Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу. И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях", — делится Осборн мнением.
Отдельное внимание автор публикации привлекает к тому факту, что учения "Восток-2022" предусматривали использование двухсторонней связи "воздух – земля".
Ранее авторский коллектив агентства Bloomberg во главе с Бенджамином Харви предположил, что президент России Владимир Путин пригласил армии Китая и Индии на военные учения "Восток-2022", чтобы бросить вызов западному миру.
ТАСС / Вадим Савицкий