Телефоны научились следить за своими владельцами: Как обезопасить себя

Смартфоны регулярно передают разработчикам устройств или операционных систем сведения о своих владельцах, и, устанавливая приложения, люди, по сути, с этим соглашаются. Однако часть данных о пользователях вполне может быть использована против них — и то, что сказано рядом с устройством, не является исключением. Об этом заявил специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.

В качестве примера безопасного сбора информации о владельцах гаджетов эксперт привёл сервисы, которые показывают загруженность на дорогах.

"Данные геопозиции смартфонов автоматически передаются на серверы компаний – разработчиков операционных систем, а потом продаются владельцам соответствующих сервисов", — пояснил он в беседе с агентством "Прайм".

Также существует риск "мобильного шпионажа" и прослушки, для чего в устройство могут внедрить специальные программы. По словам Михайлова, возможность прослушивания окружающего пространства — это функционал, который встречается во вредоносных программах. Злоумышленникам могут быть интересны почти все разговоры, ведь многое из услышанного можно использовать для мошенничества или других преступлений.

Полностью защититься от слежки смартфона нельзя никак: "мобильный шпионаж" является фактически встроенным функционалом операционных систем. Даже когда смартфоны выключены, они продолжают обмениваться данными. Однако слежку можно свести к минимуму. Специалист посоветовал ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников. Кроме того, следует удалять неиспользуемые приложения и ограничить доступ сервисов к геолокации.