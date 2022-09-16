Хабаровчанин нашёл орден фронтовика из Забайкальского края, утерянный 50 лет назад
Утерянный более 50 лет назад орден Славы вернули родственникам фронтовика
Родственникам фронтовика Станислава Струча из Забайкальского края вернули утерянный более 50 лет назад орден Славы третьей степени, который военнослужащий получил за героизм во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
"По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва родственникам ветерана в Забайкалье вернули награду времён Великой Отечественной войны, утерянную более полувека назад. Нашёл государственную награду Андрей Ноздрин — житель посёлка Эльбан Хабаровского края. Установить личность владельца помогли в военном комиссариате", — говорится в сообщении пресс-службы.
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Орденом пулемётчика наградили в 1944 году за то, что 28 сентября 1943 года при форсировании Днепра под пулемётным и миномётным огнём противника он натягивал трос для паромной переправы и не покинул объект до тех пор, пока подразделения не переправились через реку. За свои заслуги Станислав Струч также был награждён медалью "За отвагу". Фронтовик уже ушёл из жизни, поэтому найденную награду передали его дочери.
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