Хабаровчанин нашёл орден фронтовика из Забайкальского края, утерянный 50 лет назад

Родственникам фронтовика Станислава Струча из Забайкальского края вернули утерянный более 50 лет назад орден Славы третьей степени, который военнослужащий получил за героизм во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Хабаровского края.

Орденом пулемётчика наградили в 1944 году за то, что 28 сентября 1943 года при форсировании Днепра под пулемётным и миномётным огнём противника он натягивал трос для паромной переправы и не покинул объект до тех пор, пока подразделения не переправились через реку. За свои заслуги Станислав Струч также был награждён медалью "За отвагу". Фронтовик уже ушёл из жизни, поэтому найденную награду передали его дочери.