Россияне из-за разгулявшегося ковида готовы терпеть новые ограничения

Чуть менее половины россиян (47%) уверены, что в стране на текущий момент не нужно вводить ограничительные меры из-за роста числа случаев CoViD-19. Вместе с тем 38% из них боятся за своих родных. Эти данные следуют из опроса СК "Росгосстрах" и СК "Росгосстрах жизнь", на которые ссылается "Газета.ru".

Большая часть опрошенных (51%) выразили уверенность в том, что ограничительные меры необходимо вернуть.

Что же касается вакцинации, то к этому вопросу россияне тоже относятся по-разному. Ранее прививку от коронавируса ставили 57% респондентов. Ревакцинироваться из них планирует 45%, а треть (33%) планирует прививаться повторно в зависимости от развития ситуации. Отказывается от ревакцинации 21% опрошенных.