Президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов. Об этом сообщили в Белом доме.

"Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединённых Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов... на помощь Украине", — говорится в меморандуме, который Байден направил главе американского дипведомства Энтони Блинкену.

Как заявили в Минобороны Штатов, новый пакет военной помощи США Киеву включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотниками.

В Пентагоне уточнили, что пакет помощи на сумму около 600 миллионов долларов среди прочего включает 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжёлых вооружений, системы борьбы с БПЛА, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения, а также утеплённое обмундирование для холодной погоды.

С учётом нового пакета общий объём военной помощи США Украине при администрации Джо Байдена составил 15,8 миллиарда долларов, в том числе 15,1 миллиарда долларов — с начала российской военной спецоперации.