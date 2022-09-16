Уже известно, что в него войдёт
Байден распорядился выделить Киеву новый пакет военной помощи на $600 млн
Президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов. Об этом сообщили в Белом доме.
"Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединённых Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов... на помощь Украине", — говорится в меморандуме, который Байден направил главе американского дипведомства Энтони Блинкену.
Как заявили в Минобороны Штатов, новый пакет военной помощи США Киеву включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотниками.
В Пентагоне уточнили, что пакет помощи на сумму около 600 миллионов долларов среди прочего включает 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжёлых вооружений, системы борьбы с БПЛА, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения, а также утеплённое обмундирование для холодной погоды.
С учётом нового пакета общий объём военной помощи США Украине при администрации Джо Байдена составил 15,8 миллиарда долларов, в том числе 15,1 миллиарда долларов — с начала российской военной спецоперации.
А ранее стало известно, что Украина в рамках военной помощи Запада намерена попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". Соответствующий перечень позиций уже представлен американским конгрессменам. В частности, Киев рассчитывает на баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова уже вынесла США предупреждение. По её словам, Америка будет признана непосредственной стороной конфликта, если решит направить Киеву ракеты большей дальности.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky