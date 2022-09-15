США поставят Украине передовые ракетные системы

Власти США решили предоставить Украине оружие для боёв на Южном и Восточном направлениях, в том числе передовые ракетные системы. Об этом сообщил в четверг координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям при Белом Доме Джон Кёрби в интервью телеканалу MSNBC.

"Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы", — проанонсировал он.