США поставят Украине передовые ракетные системы
Кёрби проанонсировал поставки Украине американских ракетных систем для боёв на юге и востоке страны
Власти США решили предоставить Украине оружие для боёв на Южном и Восточном направлениях, в том числе передовые ракетные системы. Об этом сообщил в четверг координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям при Белом Доме Джон Кёрби в интервью телеканалу MSNBC.
"Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы", — проанонсировал он.
А ранее стало известно, что Украина в рамках военной помощи Запада намерена попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". Соответствующий перечень позиций уже представлен американским конгрессменам. В частности, Киев рассчитывает на баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова уже вынесла США предупреждение. По её словам, Америка будет признана непосредственной стороной конфликта, если решит направить Киеву ракеты большей дальности.
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