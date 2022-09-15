Названы грибы, которые можно есть сырыми

В Подмосковье растут грибы, которые можно употреблять в сыром виде. О них изданию "Вести Подмосковья" рассказал миколог, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский.

"Это и белый гриб (только не путайте его с подберёзовиком), и серно-жёлтый трутовик, и вёшенка. Однако по большому счёту эти грибы всё-таки требуют термической обработки. А вот рыжики (группа грибов из рода Lactarius) — это гриб, который можно и нужно есть в сыром виде. Свежесобранные грибы нарезают на несколько частей, присаливают, ждут 10–15 минут и едят. Получается неповторимый вкус с пикантной остринкой", — рассказал Гмошинский.

Также эксперт опроверг такое понятие, как тяжёлая пища, по отношению к грибам. Он заявил, что несварение желудка или боль в животе могут наступать не из-за качества или особенностей гриба, а из-за неверного приготовления. Он отметил, что белые грибы, рыжики, лисички, серно-жёлтые трутовики и все искусственно выращенные грибы не требуют предварительной термической обработки. Кроме того, он посоветовал аккуратнее использовать грибы в качестве закуски к алкоголю, так как некоторые виды в сочетании с крепкими напитками выделяют токсины. Среди них навозник Coprinus comatus.