В России 2022 год для сбора грибов оказался "катастрофичным"

В этом году период сбора грибов, который начинается в середине весны и продолжается до середины осени, оказался слишком засушливым, рассказал в эфире радио Sputnik грибник, автор научно-популярного YouTube-канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров.

Он отметил, что лесам не хватало влаги для роста грибов, поэтому теперь собирать нечего. Тихомиров назвал этот год самым катастрофичным для любителей тихой охоты из-за отсутствия дождей и, как следствие, грибов. По его словам, если в конце сентября пройдут осадки, то появится шанс собрать хоть какой-то урожай.

"Если хотя бы пару дней, а лучше три дня, будут идти дожди, то похолодание грибам не страшно, а наоборот, даже хорошо. Может быть, после 20-х чисел сентября всё исправится. В конце сентября грибы, может быть, появятся. Но только в том случае, если не будет сухих заморозков. Если будут заморозки без дождей, то грибы в этом сезоне уже не появятся, придётся ждать следующего года", — считает Тихомиров.

По его словам, бывали годы, когда в Центральной России грибы росли до января: лисички, отлично переживающие холода, можно было найти вплоть до Нового года.