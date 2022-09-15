Какие услуги по лечению зубов можно получить бесплатно по полису ОМС в 2022 году

Обращаясь в стоматологическую клинику по ОМС, стоит понимать, что не все услуги покроет полис, за некоторые придётся доплатить. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. Он подчеркнул, что в этом году перечень бесплатных услуг сократился из-за проблем с поставками в РФ зарубежных материалов.

"Бесплатных услуг очень ограниченное количество. Любой желающий может изучить их в перечне бесплатных стоматологических услуг на 2022 год по ОМС. Это бесплатная медицинская помощь, которая финансируется государством из наших налогов. Каждый человек относится к определённой страховой компании, которая регламентирует эти услуги", — пояснил Антипенко.

По его словам, бесплатно будет оказана срочная и базовая стоматологическая помощь. При этом рассчитывать на использование высококлассных материалов не стоит. В первую очередь бесплатно будет устранена острая боль, произведена работа с пульпитом, пародонтитом и абсцессом, удаление проблемного зуба, лечение каналов, снятие зубных отложений при лечении пародонтита. Анестезия также предоставляется бесплатно. А за артикаин придётся доплатить. Также бесплатно будут установлены простые пломбы, но нанокомпозит последнего поколения будет стоить денег. В перечень бесплатных услуг не входят протезирование и имплантация, за исключением обслуживания льготной категории граждан.

Итак, бесплатно в этом году проведут: первичный осмотр и консультацию, лечение заболеваний зубов и дёсен, рентгенографию, удаление зубных камней, вправление челюсти при вывихах и подвывихах, физиотерапию, удаление зубов, операции в полости рта, избавление от инородного тела в зубном канале.

Полис ОМС покрывает следующие материалы: силикатный, стеклоиномерный пломбировочный и фосфат-цемент; разновидности паст для полировки зубов; щетки; мышьяк; антисептики и анестетики отечественного происхождения; плёнку для рентгена; прочие расходные материалы (вата, бинты, боры).