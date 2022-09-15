НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 сентября, 11:01

Какие услуги по лечению зубов можно получить бесплатно по полису ОМС в 2022 году

Стоматолог Антипенко рассказал, какие услуги по лечению зубов покроет полис ОМС в 2022 году

Обращаясь в стоматологическую клинику по ОМС, стоит понимать, что не все услуги покроет полис, за некоторые придётся доплатить. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. Он подчеркнул, что в этом году перечень бесплатных услуг сократился из-за проблем с поставками в РФ зарубежных материалов.

"Бесплатных услуг очень ограниченное количество. Любой желающий может изучить их в перечне бесплатных стоматологических услуг на 2022 год по ОМС. Это бесплатная медицинская помощь, которая финансируется государством из наших налогов. Каждый человек относится к определённой страховой компании, которая регламентирует эти услуги", — пояснил Антипенко.

По его словам, бесплатно будет оказана срочная и базовая стоматологическая помощь. При этом рассчитывать на использование высококлассных материалов не стоит. В первую очередь бесплатно будет устранена острая боль, произведена работа с пульпитом, пародонтитом и абсцессом, удаление проблемного зуба, лечение каналов, снятие зубных отложений при лечении пародонтита. Анестезия также предоставляется бесплатно. А за артикаин придётся доплатить. Также бесплатно будут установлены простые пломбы, но нанокомпозит последнего поколения будет стоить денег. В перечень бесплатных услуг не входят протезирование и имплантация, за исключением обслуживания льготной категории граждан.

Итак, бесплатно в этом году проведут: первичный осмотр и консультацию, лечение заболеваний зубов и дёсен, рентгенографию, удаление зубных камней, вправление челюсти при вывихах и подвывихах, физиотерапию, удаление зубов, операции в полости рта, избавление от инородного тела в зубном канале.

Полис ОМС покрывает следующие материалы: силикатный, стеклоиномерный пломбировочный и фосфат-цемент; разновидности паст для полировки зубов; щетки; мышьяк; антисептики и анестетики отечественного происхождения; плёнку для рентгена; прочие расходные материалы (вата, бинты, боры).

Стоматолог рассказала, как правильно ухаживать за зубами

Стоматолог рассказала, как правильно ухаживать за зубами

Ранее главный врач медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев рассказал, как поза во сне может сказаться на прикусе и форме лица.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров