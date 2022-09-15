Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча "Динамо" – "Зенит" в РПЛ

Главным арбитром центрального матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" станет Сергей Карасёв. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать на линиях ему будут Алексей Лунёв и Роман Усачёв. Арбитром VAR назначен Владимир Москалёв, а Валерий Данченко станет его ассистентом.