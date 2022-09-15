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15 сентября, 10:58

Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча "Динамо" – "Зенит" в РПЛ

Главным арбитром центрального матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" станет Сергей Карасёв. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать на линиях ему будут Алексей Лунёв и Роман Усачёв. Арбитром VAR назначен Владимир Москалёв, а Валерий Данченко станет его ассистентом.

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Добавим, что матч "Динамо" – "Зенит" состоится в субботу, 17 сентября, в Санкт-Петербурге, на "Газпром-арене". Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

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РФС

Роман Фейгин

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