ЦИК: Избиркомы получили протоколы и определили результаты выборов

Результаты выборов высших должностных лиц субъектов Федерации определены в 13 регионах РФ, в Бурятии итоговое заседание состоится через несколько часов. Особые мнения высказали представители КПРФ в трёх регионах, сообщает пресс-служба ЦИК России.

"Все комиссии, за редким исключением, уже получили протоколы от нижестоящих комиссий и провели заседания, на которых определили результаты выборов", — приводит Центризбирком слова председателя комиссии Эллы Памфиловой.

Особые мнения по выборам высших должностных лиц субъектов Федерации высказали представители КПРФ в Калининградской, Кировской, Тамбовской областях. Результаты выборов в законодательные собрания (ЗАКС) определены во всех шести регионах. Представители КПРФ оставили особые мнения в двух: Краснодарском крае и Саратовской области.

По столицам субъектов Федерации итоги определены в 11 регионах. В городе Петропавловске-Камчатском определение результатов состоится 21 сентября. Особое мнение оставила КПРФ в Кировской области.