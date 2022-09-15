ЦИК: Избиркомы получили протоколы и определили результаты выборов
Результаты выборов высших должностных лиц субъектов Федерации определены в 13 регионах РФ, в Бурятии итоговое заседание состоится через несколько часов. Особые мнения высказали представители КПРФ в трёх регионах, сообщает пресс-служба ЦИК России.
"Все комиссии, за редким исключением, уже получили протоколы от нижестоящих комиссий и провели заседания, на которых определили результаты выборов", — приводит Центризбирком слова председателя комиссии Эллы Памфиловой.
Особые мнения по выборам высших должностных лиц субъектов Федерации высказали представители КПРФ в Калининградской, Кировской, Тамбовской областях. Результаты выборов в законодательные собрания (ЗАКС) определены во всех шести регионах. Представители КПРФ оставили особые мнения в двух: Краснодарском крае и Саратовской области.
По столицам субъектов Федерации итоги определены в 11 регионах. В городе Петропавловске-Камчатском определение результатов состоится 21 сентября. Особое мнение оставила КПРФ в Кировской области.
Также ЦИК подвела пять главных итогов прошедших в России выборов. Согласно перечню, за все три дня ЕДГ наблюдателям не поступило ни одной существенной, подлежащей рассмотрению комиссии жалобы, которая могла повлиять на итоги голосования.
Telegram / ЦИК России