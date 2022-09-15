Реальный срок за нереальное авто: Сотрудник столичного картинга попался на краже гоночной машины

В московском районе Измайлово сотрудник картинг-центра украл машину прямо со своей работы, планировав её продать. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Комментарий пресс-центра МВД. Видео © МВД МЕДИА

Так, 32-летний приезжий пробрался посреди ночи на рабочее место, после чего завёл гоночный автомобиль и уехал на нём домой, оставив краденое транспортное средство в кустах у подъезда.

"Дознанием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело. <...> В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — заявили правоохранители.

Теперь предприимчивому автоугонщику грозит реальный срок, а гоночный автомобиль уже возвращён законному владельцу.