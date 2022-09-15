Сработала спасительная ПВО: ВСУ попытались сбросить ракету на школу в ЛНР
Системы ПВО сбили ракету, которую украинские военные попытались сбросить на школу в ЛНР
Вооружённые силы Украины попытались утром 15 сентября нанести ракетный удар по школе в селе Калмыковка Старобельского района ЛНР, заявил исполняющий обязанности главы района Валерий Пахниц в беседе с ТАСС.
"Обстрел был произведён где-то в 05:20 утра. Это был обстрел, сработала ПВО, сбило ракету, три выстрела было, и вот эти остатки, двигатели от ракеты, которая летела, упали за двором калмыковской школы... Целились, конечно, в школу", — сказал чиновник.
Здание не повреждено. Также, к счастью, удалось избежать жертв среди преподавателей и учеников. Но только из-за того, что ВСУ попытались сбросить ракету за несколько часов до начала занятий. По его словам, фрагменты ракеты заметили во дворе школы именно дети, которые выбежали гулять на перемене. Осколки изъяли сотрудники МЧС и МВД, детей отпустили с занятий.
"И в то время, когда МЧС занималось сбором остатков, фрагментов ракеты, где-то в небе тоже сработала ПВО, был большой взрыв в небе", — рассказал Пахниц.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ