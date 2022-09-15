СБУ решила вербовать каждого въехавшего на подконтрольную Киеву территорию

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил ТАСС, что каждый выехавший с освобождённой части Запорожской области на подконтрольную Киеву территорию сразу же становится объектом разработки и вербовки сотрудников СБУ.

"Люди, когда едут на ту сторону, каждый человек становится объектом разработки и вербовки со стороны СБУ. Они возвращаются домой, выбрасывают карточки (сим-карты. — Прим. Лайфа), чтобы их не склоняли к актам диверсии", — сказал он.