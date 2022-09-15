СБУ решила вербовать каждого въехавшего на подконтрольную Киеву территорию
Рогов: СБУ пытается завербовать каждого выехавшего на подконтрольную Киеву территорию
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил ТАСС, что каждый выехавший с освобождённой части Запорожской области на подконтрольную Киеву территорию сразу же становится объектом разработки и вербовки сотрудников СБУ.
"Люди, когда едут на ту сторону, каждый человек становится объектом разработки и вербовки со стороны СБУ. Они возвращаются домой, выбрасывают карточки (сим-карты. — Прим. Лайфа), чтобы их не склоняли к актам диверсии", — сказал он.
А ранее Лайф писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на главу Васильевского района Запорожской области Наталью Романиченко. По её словам, было задержано несколько человек, которые передавали украинским силовикам поручения совершить покушение. У подозреваемых была обнаружена взрывчатка.
ТАСС / Zuma